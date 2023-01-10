"Сочи" установил антирекорд в КХЛ по числу поражений подряд

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Сочи" со счетом 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) проиграли подмосковному "Витязю" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это поражение стало для сочинцев 20-м подряд в турнире, что отныне является новым антирекордом в КХЛ. До этого самая продолжительная серия проигрышей принадлежала московскому "Спартаку" - 19 матчей в сезоне-2013/14.

Последняя к настоящему моменту победа "Сочи" датирована 15 ноября 2022 года, когда команда в гостях со счетом 4:3 (вырвав победу в овертайме) одолела уфимский "Салават Юлаев".

"Сочи" сейчас - аутсайдер регулярного чемпионата, команда набрала 18 очков в 48 матчах и занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице турнира.