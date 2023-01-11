Джокович получил травму в матче с Медведевым перед Australian Open

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович не смог доиграть товарищеский матч против россиянина Даниила Медведева в Мельбурне.

Он отказался от продолжения игры после того, как проиграл первый сет со счетом 4:6. Как сообщает ESPN, у пятой ракетки мира возникли проблемы с подколенным сухожилием. По ходу игры сербский спортсмен трижды обращался за медицинской помощью. В результате на второй сет вместо Джоковича на корт вышел мексиканец Пабло Андухар.

Ранее Медведев и Джокович встречались в полуфинале турнира в австралийской Аделаиде. Игра завершилась победой Джоковича, который в итоге выиграл и сам турнир.

Обоих спортсменов на следующей неделе ожидает старт на Открытом чемпионате Австралии, который сербский теннисист в прошлом году пропустил из-за нежелания вакцинироваться.