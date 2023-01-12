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ФИФА включила Месси, Холанда и Мбаппе в претенденты на звание игрока года

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины нападающий Лионель Месси вошел в шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА. Об этом сообщается на сайте организации.

Помимо форварда "Пари Сен-Жермен", номинантами стали Хулиан Альварес (Аргентина, "Манчестер Сити"), Джуж Беллингем (Англия, "Боруссия" Дортмунд), Карим Бензема (Франция, "Реал"), Кевин де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Эрлин Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити"), Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ), Роберт Левандовски (, Польша, "Барселона"), Садио Мане (Сенегал, "Бавария"), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Лука Модрич (, Хорватия, "Реал"), Неймар (Бразилия, ПСЖ), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал").

Голосование на сайте ФИФА будет длиться до 3 февраля.

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