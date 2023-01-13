РУСАДА проведет правовую оценку решения, оправдавшего Валиеву

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство ждет от Дисциплинарного антидопингового комитета мотивировочную часть решения по фигуристке Камиле Валиевой, чтобы дать ему правовую оценку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба РУСАДА.

"РУСАДА ещё не получило полный текст решения Дисциплинарного антидопингового комитета, а именно его мотивировочную часть. Мы проведём правовую оценку обоснования принятого комитетом решения. После ознакомления с мотивировочной частью решения ДАК по данному делу РУСАДА рассмотрит возможность его обжалования. Ожидаем получения полного текста решения в ближайшее время и без каких-либо задержек", - заявил собеседник агентства.

Всемирное антидопинговое агентство выразило обеспокоенность решением дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что Валиева не виновата в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

"Российское антидопинговое агентство проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о том, что дисциплинарный трибунал РУСАДА вынес решение по делу фигуристки Камилы Валиевой. Трибунал установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это "никакой вины". Таким образом, суд не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 г.)" - говорится в сообщении.

ВАДА запросило копию полного мотивированного решения, которое оно рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса.

"Исходя из элементов дела, с которыми ВАДА уже знакомо, Агентство обеспокоено выводом об "отсутствии вины" и без колебаний воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд, в зависимости от ситуации", - отмечается в заявлении ВАДА.