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"Барселона" победила "Реал" в Саудовской Аравии и в 14-й раз выиграла Суперкубок Испании

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Барселоны" со счётом 3:1 победили "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании.

На 33-й минуте ворота "Реала" поразил Гави, на 45-й - Роберт Левандовски, на 69-й - Педри.

В компенсированное ко второму тайму время в составе "Реала" отличился Карим Бензема.

Суперкубок Испании прошёл в формате мини-турнира, который приняла Саудовская Аравия. В нём приняли участие чемпион Испании ("Реал"), команда, занявшая второе место ("Барселона"), обладатель Кубка страны ("Бетис") и финалист розыгрыша Кубка ("Валенсия").

В 1/2 финала "Реал" со счётом 2:1 победил "Валенсию", а " Барселона" со счётом 3:2 взяла верх над "Бетисом".

Теперь "Барселона" - 14-кратный обладатель титула.

футбол Барселона Реал
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