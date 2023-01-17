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Александрова пробилась во второй круг Australian Open

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова нанесла поражение представительнице Бельгии Исалин Бонавантюр в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1, а ее продолжительность составила 53 минуты.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Александрова занимает 18—е место, Бонавантюр – 90-е.

Борьбу за выход в третий круг россиянка поведет с Тейлор Таунсенд (135) из США.

Между тем, выбыла из дальнейшей борьбы в женском одиночном разряде россиянка Анастасия Павлюченкова (364), уступившая итальянке Камиле Джорджи (70).

Australian Open традиционно открывает серию турниров Большого шлема в календарном году. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2023 году составляет $76,5 млн.

теннис Australian Open
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