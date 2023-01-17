Хоккеисты московского "Динамо" обыграли "Торпедо" в КХЛ
Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Столичное "Динамо" во вторник в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победило нижегородское "Торпедо".
Поединок в Нижнем Новгороде завершился поражением хозяев со счетом 4:6 (1:2, 1:3, 2:1).
В другом матче, который состоялся в подмосковных Мытищах, пекинский "Куньлунь Ред Стар" уступил ярославскому "Локомотиву" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
Таким образом, в Западной конференции КХЛ "Локомотив" идет третьим (69 очков), "Торпедо" (68) - четвертым, "Динамо" (68) - пятым. Китайские "драконы" (41) занимают на "Западе" 10-е место.