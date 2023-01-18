Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев победил австралийца Джона Миллмана во втором круге теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2023.
Результат встречи - 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Медведева. Игра продолжалась 2 часа 21 минуту.
Финалист прошлогоднего розыгрыша Медведев носит статус восьмой ракетки мира, Миллман занимает в мировом рейтинге 140-е место.
В третьем круге российский теннисист сыграет с победителем пары Себастьян Корда (США, № 31 мирового рейтинга) - Есуке Ватануке (Япония, 138).