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Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев победил австралийца Джона Миллмана во втором круге теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2023.

Результат встречи - 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Медведева. Игра продолжалась 2 часа 21 минуту.

Финалист прошлогоднего розыгрыша Медведев носит статус восьмой ракетки мира, Миллман занимает в мировом рейтинге 140-е место.

В третьем круге российский теннисист сыграет с победителем пары Себастьян Корда (США, № 31 мирового рейтинга) - Есуке Ватануке (Япония, 138).

теннис Даниил Медведев
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