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Болельщики НХЛ выбрали трех россиян для участия в Матче звезд

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Вратари Андрей Василевский, Илья Сорокин и нападающий Артемий Панарин выбраны для участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги по итогам голосования среди болельщиков, сообщается на сайте НХЛ.

Российские игроки пополнят список хоккеистов, выбранных соответствующим департаментом НХЛ.

Василевский является вратарем "Тампы", Сорокин – голкипер "Нью-Йорк Айлендерс", Панарин – нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс".

Также из россиян в Матче Звезд НХЛ сыграют Александр Овечкин ("Вашингтон"), Андрей Свечников ("Каролина"), Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй"), Кирилл Капризов ("Миннесота"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис").

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