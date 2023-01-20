Болельщики НХЛ выбрали трех россиян для участия в Матче звезд
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Вратари Андрей Василевский, Илья Сорокин и нападающий Артемий Панарин выбраны для участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги по итогам голосования среди болельщиков, сообщается на сайте НХЛ.
Российские игроки пополнят список хоккеистов, выбранных соответствующим департаментом НХЛ.
Василевский является вратарем "Тампы", Сорокин – голкипер "Нью-Йорк Айлендерс", Панарин – нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс".
Также из россиян в Матче Звезд НХЛ сыграют Александр Овечкин ("Вашингтон"), Андрей Свечников ("Каролина"), Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй"), Кирилл Капризов ("Миннесота"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис").