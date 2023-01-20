Валиева и Загитова будут капитанами команд на Кубке Первого канала

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Организаторы командного Кубка Первого канала-2023 по фигурному катанию обнародовали составы.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийская чемпионка 2022 года (в командном турнире) Камила Валиева станет капитаном команды "Нас не догонят", победительница Олимпиады-2018 Алина Загитова - капитаном "Красной машины".

В составе команды "Нас не догонят" выступят Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, а также пары Александра Бойкова - Дмитрий Козловский и Ясмина Кадырова - Валерий Колесов.

В составе "Красной машины" вошли Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, а также пары Анастасия Мишина - Александр Галлямов и Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Кубок Первого канала пройдет 21-22 января на ледовой "ЦСКА Арене"