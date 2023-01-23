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В России учредят медали имени Анатолия Тарасова и Льва Яшина

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министерство спорта планирует учредить медали имени советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова и советского футбольного вратаря Льва Яшина, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа разработан "в целях поощрения выдающихся соотечественников".

Медалями планируется награждать тренеров (тренеров-преподавателей), являющихся гражданами Российской Федерации, за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, имеющие многолетний стаж работы в сфере физической культуры и спорта - не менее 20 лет (полагается медаль Анатолия Тарасова) и не менее 8 лет (медаль Льва Яшина).

Согласно проекту, награды будут изготовлены из высокопрочного сплава металлов с высококачественным покрытием золотого цвета и полировкой. На них будут изображены портреты Тарасова и Яшина и надписи: "За подготовку и воспитание чемпионов" и "За выдающиеся спортивные достижения" соответственно.

Медали будут вручаться при условии отсутствия дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил.

Минспорта Анатолий Тарасов Лев Яшин
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