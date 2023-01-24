Попавший в реанимацию фигурист Костомаров начал приходить в себя

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Состояние здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, попавшего в реанимацию, улучшается, сообщает "Матч ТВ".

Источник телеканала заявил, что "Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура".

О том, что 45-летний Костомаров попал в реанимацию, стало известно 10 января. Сообщалось о его тяжелом состоянии и о том, что он введен в медикаментозную кому.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Вместе они выиграли золото Олимпийских игр-2006, дважды стали чемпионами мира, по три раза – чемпионами Европы и России.