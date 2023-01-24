Поиск

Попавший в реанимацию фигурист Костомаров начал приходить в себя

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Состояние здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, попавшего в реанимацию, улучшается, сообщает "Матч ТВ".

Источник телеканала заявил, что "Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура".

О том, что 45-летний Костомаров попал в реанимацию, стало известно 10 января. Сообщалось о его тяжелом состоянии и о том, что он введен в медикаментозную кому.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Вместе они выиграли золото Олимпийских игр-2006, дважды стали чемпионами мира, по три раза – чемпионами Европы и России.

фигурное катание Роман Костомаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На блогера и экс-футболиста "КраСаву" завели дело за дискредитацию ВС РФ

Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open

Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open и сыграет с Рублевым

Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open, отыграв два матчбола у Руне

Себастьян Корда вышел в четвертьфинал Australian Open

Себастьян Корда вышел в четвертьфинал Australian Open

Уроженка Москвы Рыбакина выбила из Australian Open первую ракетку мира

Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Australian Open

Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Australian Open

Джокович вышел в четвертый круг Australian Open

Джокович вышел в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка России Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

"Ювентус" лишили 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации

"Ювентус" лишили 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });