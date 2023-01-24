РФС выступил за рекламу пива на соревнованиях по перечню правительства и Минспорта

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту во вторник обсуждает вопрос разрешения рекламы пива на спортивных соревнованиях, передает корреспондент "Интерфакса" из Госдумы.

"Мы хотели бы обратить внимание на то, что рекламирование букмекеров и пива имеет некий негативный оттенок. Задача российского законодателя сделать так, чтобы эта реклама приносила социальную пользу. В этой связи создание контролированных льгот для пивной продукции позволит увеличить доходы лиг, федераций и клубов и снизить бюджетное финансирование", - сказал заместитель генерального директора Российского футбольного союза Денис Рогачев.

Он предлагает разрешить рекламу пива "только на тех соревнованиях, которые войдут в некий перечень, который подготовит правительство и Министерство спорта".

"Реклама пива может быть в местах проведения соревнований, на сайтах лиг и клубов из вышеназванного перечня. На наш взгляд, на таких условиях негативный эффект будет снижен, а польза будет велика, пивной рынок должен приносить пользу спорту", - заявил Рогачев.

Законопроект поддержали представители Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и баскетбольной Единой лиги ВТБ.