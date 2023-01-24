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Циципас стал соперником Хачанова по полуфиналу Australian Open

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Греческий теннисист Стефанос Циципас победил чеха Иржи Лехечку в четвертьфинале турнира Большого шлема Australian Open.

Результат противостояния – 6:3, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Циципаса.

Представитель Греции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает четвертое место, Лехечка является 71-й ракеткой мира.

В 1/2 финала Циципас сыграет с 20-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым. Ранее соперники встречались в официальных матчах пять раз, счет по победам 5-0 в пользу грека.

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