Циципас стал соперником Хачанова по полуфиналу Australian Open
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Греческий теннисист Стефанос Циципас победил чеха Иржи Лехечку в четвертьфинале турнира Большого шлема Australian Open.
Результат противостояния – 6:3, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Циципаса.
Представитель Греции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает четвертое место, Лехечка является 71-й ракеткой мира.
В 1/2 финала Циципас сыграет с 20-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым. Ранее соперники встречались в официальных матчах пять раз, счет по победам 5-0 в пользу грека.