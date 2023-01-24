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РФС продолжит переговоры с УЕФА по возвращению российских команд к международным играм

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз и УЕФА в феврале продолжат переговоры о возвращении российских команд на международную арену, сообщает пресс-служба РФС.

"Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале", - говорится в сообщении.

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30 декабря 2022 года президент РФС Александр Дюков заявил, что большинство членов исполкома РФС выступили за скорейшее возвращение к турнирам, а не за переход в Азиатскую конфедерацию.

Дюков также заявил, что УЕФА не заинтересован в выходе РФС из числа его членов.

"И полгода назад, и сейчас УЕФА не хотят терять РФС. Если бы такое желание было, то нас давно бы исключили. Со стороны УЕФА отношение к нам не изменилось. Если бы они не хотели сотрудничать, то свернули все наши совместные программы. Чеферин (Александр Чеферин - президент УЕФА - ИФ) договорился о создании группы, значит, хочет найти решение. Мосты не сожжены. Попробуем найти какие-то возможности для разрешения ситуации", - отметил глава РФС.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА, последовали рекомендациям МОК.

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