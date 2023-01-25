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"Зенит" забил девять голов клубу из Катара в товарищеском матче

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 9:0 разгромили катарскую команду "Аль-Бидда" в товарищеской встрече в Дохе.

Хет-трик оформил Иван Сергеев (54, 87, 90 минуты). Также голы провели Густаво Мантуан (38), Илья Кирш (54), Андрей Мостовой (51), Александр Ерохин (62), Зелимхан Бакаев (68), Вячеслав Караваев (69).

Матч прошел в рамках первого в 2023 году для "Зенита" тренировочного сбора ко второй части сезона.

футбол Зенит
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