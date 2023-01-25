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МОК приветствует предложение Азии допустить до своих турниров россиян

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Исполком Международного олимпийского комитета положительно оценил предложение Олимпийского совета Азии дать возможность выступать в своих соревнованиях российским спортсменам.

"Исполком приветствовал и высоко оценил предложение Олимпийского совета Азии предоставить россиянам доступ к азиатским соревнованиям", - говорится в заявлении МОК, текст которого приводит пресс-служба организации.

Ранее соответствующее предложение было выдвинуто Олимпийским советом Азии.

В феврале 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от своих турниров россиян и белорусов. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.

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