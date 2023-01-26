Рыбакина победила Азаренко и стала первой финалисткой Australian Open
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Представительница Казахстана Елена Рыбакина нанесла поражение белоруске Виктории Азаренко в 1/2 финала теннисного турнира Большого шлема Australian Open.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Рыбакиной.
Уроженка Москвы Рыбакина в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 25-е место, Азаренко находится строчкой ниже.
В финале Рыбакина сыграет с победительницей пары Магда Линетт (Польша, №45 рейтинга WTA) – Арина Соболенко (Белоруссия, 5).
Рыбакина до 2018 года выступала под флагом РФ, после чего сменила спортивное гражданство. В 2022 году она выиграла Wimbledon.