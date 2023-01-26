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Рыбакина победила Азаренко и стала первой финалисткой Australian Open

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Представительница Казахстана Елена Рыбакина нанесла поражение белоруске Виктории Азаренко в 1/2 финала теннисного турнира Большого шлема Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Рыбакиной.

Уроженка Москвы Рыбакина в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 25-е место, Азаренко находится строчкой ниже.

В финале Рыбакина сыграет с победительницей пары Магда Линетт (Польша, №45 рейтинга WTA) – Арина Соболенко (Белоруссия, 5).

Рыбакина до 2018 года выступала под флагом РФ, после чего сменила спортивное гражданство. В 2022 году она выиграла Wimbledon.

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