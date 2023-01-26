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Мэр Парижа выступила за участие россиян в Олимпиаде-2024

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российским спортсменам следует разрешить выступить в летней Олимпиаде-2024 в Париже, но под нейтральным флагом, считает мэр города Анн Идальго.

"Я думаю, что это важный момент для спортсменов, и их нельзя лишать соревнований", - приводит слова Идальго L"Equipe.

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"Ни один спортсмен не должен быть отстранен от соревнований только на основании паспорта", - подчеркнула Идальго.

При этом мэр Парижа заявила, что россияне должны принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом.

"Но я думаю и прошу, как и большая часть спортивного движения, чтобы не было делегации под российским флагом", - сказала она.

В феврале 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от своих турниров россиян и белорусов. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, согласно которому российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают проведение специальной военной операции РФ.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада-2024 Париж
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