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Россиянин Батыргазиев проведет бой с экс-чемпионом WBA Корралесом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 по боксу Альберт Батыргазиев проведет поединок против экс-чемпиона по версии WBA панамца Изрееля Корралеса, сообщили "Интерфаксу" в Федерации бокса России.

Бой состоится 4 февраля в Серпухове (Московская область) в рамках третьего Всероссийского боксерского форума и возглавит турнир, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions.

"Это будет мой первый опыт участия в подобных событиях – соберутся люди со всей страны. Знаю, что мой будущий соперник является экс-чемпионом мира 2016-2017, в рейтинге WBA он занимает шестую позицию, и мне очень интересно встретиться с опытным оппонентом", - сказал 24-летний Батыргазиев.

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"Боксировать мы будем в весовой категории до 61,2 кг, поэтому мне нужно сгонять вес, чтобы привести себя в идеальную форму. Сейчас у меня небольшой спад в нагрузках, но стараюсь набирать скорость. Тренируюсь в Сочи, так как здесь хороший климат, который положительно влияет на моральное и физическое состояние", - подчеркнул он.

На профессиональном ринге Батыргазиев провел семь боев – и все выиграл (пять – нокаутом). Что касается 31-летнего Кораллеса, он выиграл 26 боев (10 – нокаутом) из 31.

В со-главном событии шоу 4 февраля в Серпухове третий бой на профессиональном ринге проведет чемпион мира-2021 россиянин Марк Петровский, который встретится с Абрахамом Табулом из Ганы. Поединок в тяжёлом весе рассчитан на шесть раундов. Первые два свои поединка в статусе профессионала 24-летний Петровский выиграл. В свою очередь, 32-летний Табул одержал 18 побед, потерпел шесть поражений, один бой с его участием завершился вничью.

Турнир в Серпухове будет показан в прямом эфире на Первом канале. Начало трансляции - 5 февраля в 00:15 мск.

бокс Альберт Батыргазиев
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