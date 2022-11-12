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Российский боксер Батыргазиев победил панамца Нуньеса

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Чемпион Олимпиады-2020 по боксу россиянин Альберт Батыргазиев одержал победу над панамцем Рикардо Нуньесом в прошедшем в Москве поединке.

Бой представителей легкого веса растянулся на все десять запланированных раундов. Победа россиянина над экс-претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA присуждена единогласным решением судей.

"Ключевыми раундами были все десять отрезков, я был полностью сконцентрирован. Все это видели, я старался лишний раз не пропускать, но нет‑нет - залетало. Вывод - надо работать над защитой", - приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

"Доволен ли я своим выступлением? Всегда есть, над чем работать. Никогда не было такого, чтобы я был доволен своим боем. Всегда есть ошибки, которые нужно исправлять. Благодарен сопернику, Нуньес был очень стойким. Я бы не сказал, что слабо бил, у меня проходили хорошие удары… Его характеру только позавидуешь", - сказал российский боксер.

На счету 24-летнего Батыргазиева теперь семь побед (пять – нокаутом) на профессиональном ринге. Поражения отсутствуют. 29-летний Нуньес потерпел четвертое поражение при 23 (21 – нокаутом) победах.

бокс Альберт Батыргазиев
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