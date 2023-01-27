Хачанов проиграл Циципасу в полуфинале Australian Open
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в 1/2 финала турнира Большого шлема Australian Open-2023 в Мельбурне.
Результат встречи – 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу греческого спортсмена. Спортсмены провели на корте 3 часа 21 минуту.
Россиянин является шестой ракеткой мира, Циципас – четвертой.
Хачанов оставался последним представителем России в мужском и женском взрослых одиночных разрядах.
В финале Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, №5 мирового рейтинга) – Томми Пол (США, 35).