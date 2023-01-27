Защитник Рассказов перешел из "Спартака" в "Крылья Советов"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" объявил о подписании контракта с экс-защитником московского "Спартака" Николаем Рассказовым.

Соглашение подписано на 3,5 года, сообщается на сайте ФК.

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко считает, что "Рассказов - это молодой, но уже опытный российский защитник", который "выступал в Лиге Европы, прошел все этапы юношеских и молодежных сборных России".

"Такой игрок усилит конкуренцию у нас в команде, добавит нам вариативности", - сказал Корниленко.

25-летний Рассказов - воспитанник академии "Спартака", за основной состав команды играл с августа 2018 года. В сезоне-2020/2021 на правах аренды выступал за тульский "Арсенал", но смог стать и обладателем Кубка России в составе "Спартака".