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Защитник Рассказов перешел из "Спартака" в "Крылья Советов"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" объявил о подписании контракта с экс-защитником московского "Спартака" Николаем Рассказовым.

Соглашение подписано на 3,5 года, сообщается на сайте ФК.

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко считает, что "Рассказов - это молодой, но уже опытный российский защитник", который "выступал в Лиге Европы, прошел все этапы юношеских и молодежных сборных России".

"Такой игрок усилит конкуренцию у нас в команде, добавит нам вариативности", - сказал Корниленко.

25-летний Рассказов - воспитанник академии "Спартака", за основной состав команды играл с августа 2018 года. В сезоне-2020/2021 на правах аренды выступал за тульский "Арсенал", но смог стать и обладателем Кубка России в составе "Спартака".

футбол Спартак Крылья Советов
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