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Джокович обыграл Циципаса в финале Australian Open

Джокович обыграл Циципаса в финале Australian Open
Новак Джокович
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович в финале Australian Open-2023 нанес поражение греку Стефаносу Циципасу.

Матч, состоявшийся в воскресенье в Мельбурне, завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу Джоковича, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает пятое место. Циципас является четвертой ракеткой мира.

Таким образом, 35-летний Джокович выиграл 22-й турнир Большого шлема и сравнялся по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем. Что касается Открытого чемпионата Австралии, то Australian Open-2023 стал для серба уже 10-м победным. Также на счету Джоковича 92 титула АТР в одиночном разряде, он шесть раз выигрывал финалы Итогового турнира ATP, является обладателем Кубка Дэвиса-2010 в составе сборной Сербии.

24-летний Циципас в 2021 году дошел до финала Roland Garros в Париже, где проиграл Джоковичу. В 2019 году грек стал победителем итогового турнира ATP. Кроме этого, Циципас - победитель девяти соревнований ATP в одиночном разряде.

теннис Australian Open Новак Джокович Стефанос Циципас
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