Президент ОКР Поздняков высказался против бойкотирования Олимпийских игр

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков осудил идею бойкота Олимпийских игр, так как это может обернуться изоляцией российского спорта на восемь лет.

"Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш - это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два Олимпийских цикла. То есть, флага, гимна, наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнований на протяжении восьми лет. Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты". - написал Поздняков в своем Telegram-канале.

"При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране", - добавил он.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК. В январе 2023 года МОК допустил участие россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, в числе которых - осуждение проведения Россией спецоперации на Украине.