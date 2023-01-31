Поздняков призвал НОК Украины отказаться от планов бойкота ОИ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что бойкоты мешают развитию олимпийского движения в мире и призвал украинских коллег прекратить соответствующие призывы.

"ОКР строго соответствует Олимпийской Хартии и делает все необходимое, чтобы основополагающие цели и миссия олимпийского движения действовали на территории России. Мы исходим из того, что любые попытки бойкота Олимпийских игр никогда не приводили к спеху те страны, что применяли его. Мы призываем украинских коллег отказаться от таких практик бойкотов", - сказал Поздняков.

"Непросто, когда совмещают должности министра спорта и президента национального олимпийского комитета Украины... Миссия олимпийского движения - сделать этот мир лучше, никакие бойкоты этой миссии не могут соответствовать", - добавил он.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины заявил, что может бойкотировать Олимпийских игры в Париже, если в них будут выступать россияне и белорусы.

В свою очередь Международный олимпийский комитет заявил о дискуссии по допуску россиян и белорусов к Олимпийским играм в нейтральном статусе и при условии неподдержки СВО России на Украине.