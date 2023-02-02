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"Зенит" обжаловал в CAS дисквалификацию игроков за драку с футболистами "Спартака"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Зенит" обратился в CAS с апелляцией на решение РФС дисквалифицировать игроков Малкома, Родригао и Вильмара Барриоса за драку с футболистами "Спартака" на кубковом матче.

СпортШесть игроков "Зенита" и "Спартака" дисквалифицированы на шесть матчей за дракуШесть игроков "Зенита" и "Спартака" дисквалифицированы на шесть матчей за дракуЧитать подробнее

"CAS уведомил РФС о том, что ФК "Зенит" направил жалобу в Спортивно-арбитражный суд в Лозанне на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации игроков "Зенита" в матче заключительного тура пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России против "Спартака", - сообщили "Интерфаксу" в Службе коммуникаций РФС.

1 декабря контрольно-дисциплинарный комитет РФС на шесть матчей Кубка России дисквалифицировал трех игроков "Зенита" и трех - "Спартака" за массовую драку. 27 декабря РФС отклонил апелляцию "Зенита".

Основное время встречи в Санкт-Петербурге 27 ноября завершилась со счетом 0:0. В серии пенальти, последовавшей сразу после основного времени, успех сопутствовал "Зениту" (4:2).

Сразу же после окончания основного времени на поле возникла массовая драка игроков, в результате судья удалил по три футболиста каждой из команд. В составе "Спартака" красную карточку получили Александр Соболев, Александр Селихов, Шамар Николсон. В составе "Зенита" - Малком, Вильмар Барриос, Родригао.

"Зенит" и "Спартак" также оштрафованы на 100 тыс. руб. каждый за "неподобающее поведение команды".

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