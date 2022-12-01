Поиск
Реклама20idei.ru

Шесть игроков "Зенита" и "Спартака" дисквалифицированы на шесть матчей за драку

Наказание распространяется на матчи Кубка России

Шесть игроков "Зенита" и "Спартака" дисквалифицированы на шесть матчей за драку
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на шесть матчей Кубка России дисквалифицировал трех игроков петербургского "Зенита" и трех - московского "Спартака", сообщается на сайте РФС.

Поводом для наказания стала массовая драка футболистов во время кубкового матча 27 ноября.

В составе "Зенита" наказаны Малком, Родригао, Вилмар Барриос, в составе "Спартака" - Александр Селихов, Шамар Николсон, Александр Соболев.

Основное время встречи в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0. В серии пенальти, последовавшей сразу после основного времени, успех сопутствовал "Зениту" (4:2).

Спорт"Зенит" по пенальти обыграл "Спартак" в кубковом матче с шестью удалениями"Зенит" по пенальти обыграл "Спартак" в кубковом матче с шестью удалениямиЧитать подробнее

Сразу же после окончания основного времени на поле возникла массовая драка игроков, в результате судья удалил по три футболиста каждой из команд. В составе "Спартака" красную карточку получили Александр Соболев, Александр Селихов, Шамар Николсон. В составе "Зенита" - Малком, Вильмар Барриос, Родригао.

"Зенит" и "Спартак" также оштрафованы на 100 тыс. руб. каждый за "неподобающее поведение команды".

Петербургская команда заплатит еще 50 тыс. за неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованных баннеров, еще 50 тыс. "Зенит" выплатит за скандирование его болельщиками ненормативной и оскорбительной лексики и 30 тыс. руб. штрафа за использование фанатами пиротехники.

Москвичи оштрафованы на 50 тыс. за задержку перед начала матча.

Также принято решение не применять к тренеру ФК "Спартак" Владимиру Слишковичу дополнительную дисквалификацию помимо автоматической.

Встреча группового этапа Кубка России состоялась 27 ноября в Санкт-Петербурге и закончилась победой "Зенита" в серии пенальти (основное время матча закончилось со счетом 0:0).

футбол Зенит Спартак Кубок России по футболу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ЧМ-2022

Сборная Аргентины победила Польшу и вместе с ней вышла в плей-офф

Сборная Аргентины победила Польшу и вместе с ней вышла в плей-офф
ЧМ-2022

Польша - Аргентина, Саудовская Аравия - Мексика. Онлайн третьего тура ЧМ

Польша - Аргентина, Саудовская Аравия - Мексика. Онлайн третьего тура ЧМ

Отстранение ВФЛА продлили до весны 2023 года

Отстранение ВФЛА продлили до весны 2023 года
ЧМ-2022

Сборная Австралии победила Данию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Пеле госпитализирован в одну из больниц Сан-Паулу

Роналду оказался близок к переходу в "Аль-Наср"

Роналду оказался близок к переходу в "Аль-Наср"

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на выезде

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на выезде
ЧМ-2022

Сборная США победила Иран и вместе с Англией вышла в плей-офф

Сборная США победила Иран и вместе с Англией вышла в плей-офф
ЧМ-2022

Иран - США, Уэльс - Англия. Онлайн третьего тура ЧМ

Иран - США, Уэльс - Англия. Онлайн третьего тура ЧМ
ЧМ-2022

Сборные Нидерландов и Сенегала вышли в плей-офф ЧМ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });