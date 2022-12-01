Шесть игроков "Зенита" и "Спартака" дисквалифицированы на шесть матчей за драку

Наказание распространяется на матчи Кубка России

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на шесть матчей Кубка России дисквалифицировал трех игроков петербургского "Зенита" и трех - московского "Спартака", сообщается на сайте РФС.

Поводом для наказания стала массовая драка футболистов во время кубкового матча 27 ноября.

В составе "Зенита" наказаны Малком, Родригао, Вилмар Барриос, в составе "Спартака" - Александр Селихов, Шамар Николсон, Александр Соболев.

Основное время встречи в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0. В серии пенальти, последовавшей сразу после основного времени, успех сопутствовал "Зениту" (4:2).

Сразу же после окончания основного времени на поле возникла массовая драка игроков, в результате судья удалил по три футболиста каждой из команд. В составе "Спартака" красную карточку получили Александр Соболев, Александр Селихов, Шамар Николсон. В составе "Зенита" - Малком, Вильмар Барриос, Родригао.

"Зенит" и "Спартак" также оштрафованы на 100 тыс. руб. каждый за "неподобающее поведение команды".

Петербургская команда заплатит еще 50 тыс. за неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованных баннеров, еще 50 тыс. "Зенит" выплатит за скандирование его болельщиками ненормативной и оскорбительной лексики и 30 тыс. руб. штрафа за использование фанатами пиротехники.

Москвичи оштрафованы на 50 тыс. за задержку перед начала матча.

Также принято решение не применять к тренеру ФК "Спартак" Владимиру Слишковичу дополнительную дисквалификацию помимо автоматической.

Встреча группового этапа Кубка России состоялась 27 ноября в Санкт-Петербурге и закончилась победой "Зенита" в серии пенальти (основное время матча закончилось со счетом 0:0).