МОК назвал преждевременной тему допуска россиян до Олимпиады-2024

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - МОК пока не обсуждает допуск российских или белорусских спортсменов до участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба МОК.

"Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания об Олимпийских играх 2024 года в Париже для спортсменов с российским или белорусским паспортом", - говорится в сообщении.

МОК подчеркивает, что намерен приложить усилия для того, чтобы на Играх в Париже и последующих зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д Ампеццо "иметь сильную команду от НОК Украины".

МОК отмечает, что россияне и белорусы могут быть допущены до Олимпийских игр в нейтральном статусе (без каких-либо ассоциаций к национальным флагу, гимну или цветам) и при полном соблюдении антидопинговых правил.

"В настоящее время проводится исследование первичной концепции условий участия. Решение не принято", - подчеркивается в заявлении МОК.

В текущий момент МОК ведет консультации с международными спортивными федерациями.

"Дальнейшие подробности и сроки могут быть определены только после проведения этих консультаций", - подчеркивается в релизе МОК.

МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.