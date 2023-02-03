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Всемирная федерация выступила против отбора российских лучников на ОИ через Азию

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) выступает против отбора российских и белорусских спортсменов на летнюю Олимпиаду в Париже в рамках Азиатских игр.

"Выдвигалось предложение, чтобы нейтральные спортсмены (из России и Белоруссии - ИФ) смогли участвовать в соревнованиях в Азии. Из-за потенциального влияния на азиатских спортсменов и национальные федерации, учитывая нокаут-формат стрельбы из лука и баланс континентальных квот в квалификационной системе, Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука решил, что этот вариант не должен использоваться в качестве потенциального пути для спортсменов, чтобы пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже", - говорится в заявлении, текст которого распространила пресс-служба федерации

"Если возвращение к соревнованиям нейтральных спортсменов будет подтверждено, необходимо будет определить другие возможности квалификации во взаимодействии с Международным олимпийским комитетом", - подчеркнули в организации.

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Там напомнили, что в настоящее время World Archery запрещает использование флагов России и Белоруссии на соревнованиях под своей эгидой, а также "не санкционирует соревнования внутри стран и не допускает спортсменов из этих стран к участию в международных соревнованиях".

Также в федерации сообщили, что дальнейшее обсуждение этого вопроса состоится с делегатами Всемирного конгресса по стрельбе из лука в июле.

Ранее исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх заявил, что специальная система отбора на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже будет введена на Азиатских играх для белорусских и российских спортсменов. По его словам, организация разрабатывает квалификационную схему, "чтобы спортсмены из этих двух стран могли бороться за олимпийские места, участвуя в азиатских турнирах, и при этом не "съедая" квоты, предназначенные для спортсменов Азии".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК. В январе 2023 года МОК допустил участие россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, в частности, осуждение проведение Россией спецоперации на Украине.

стрельба из лука Россия Белоруссия МОК Азия
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