Батыргазиев настроен на досрочную и зрелищную победу над Корралесом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев заявил, что планирует досрочно экс-чемпиона по версии WBA в легком весе панамца Изрееля Кораллеса в поединке на вечере профессионального бокса в Серпухове.

"Я заряжен как никогда! Лагерь у меня был достаточно длинный, поэтому я готов порадовать всех любителей зрелищным боксом. На церемонии взвешивания Корралес сразу же начал показывать свой характер, включился уже, а мы это сделаем попозже", - приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

"Я включусь в ринге, и он увидит мой характер. Собираюсь показать свою новую версию, она будет заключаться в эффективности моего бокса. Вы увидите другой эффект. Я постараюсь "удосрочить" своего соперника и постараюсь сделать это как можно быстрее. Я соскучился по дому", - отметил российский боксер.

Вечер бокса, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions, пройдет 4 февраля в рамках III Всероссийского боксерского форума.

В пятницу состоялась официальная процедура взвешивания. Вес Батыргазиева составил 61,1 кг, Корралеса – 60,75 кг.

На профессиональном ринге Батыргазиев провел семь боев – и все выиграл (пять – нокаутом). Что касается 31-летнего Кораллеса, он выиграл 26 боев (10 – нокаутом) из 31.

Какие еще бои пройдут в рамках вечера

В со-главном событии шоу 4 февраля в Серпухове третий бой на профессиональном ринге проведет чемпион мира-2021 россиянин Марк Петровский, который встретится с Абрахамом Табулом из Ганы. Поединок в тяжёлом весе рассчитан на шесть раундов. Первые два свои поединка в статусе профессионала 24-летний Петровский выиграл. В свою очередь, 32-летний Табул одержал 18 побед, потерпел шесть поражений, один бой с его участием завершился вничью.

В рамках этого шоу на профессиональном ринге дебютирует победитель Юношеских Олимпийских игр-2018, чемпион Европы-2018 среди молодежи, двукратный призер чемпионатов России, участник чемпионата мира-2019 Илья Попов. Соперником российского боксера станет Шохрун Ашуров ) из Узбекистана. Также в рамках вечера бокса 4 февраля Карина Тазабекова встретится с Махлие Хабибуллаевой, Ваге Саруханян - с Улугбеком Кваумбоевым, Алексей Скомороха - с Жокикхуджем Мадиевым.

Турнир в Серпухове будет показан в прямом эфире на Первом канале. Начало трансляции - 5 февраля в 00:15 мск.