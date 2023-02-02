Батыргазиев и Бивол признаны лучшими боксерами России за последние три года

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион ОИ-2020 Альберт Батыргазиев признан лучшим в России в олимпийском боксе за последние несколько лет, сообщает пресс-служба федерации бокса страны.

Объявление лауреатов состоялось по ходу стартовавшего в Серпухове III Всероссийского боксерского форума.

"В связи с пандемией последний форум прошел в феврале 2020 года в Калининграде, поэтому при определении лучших во многих номинациях брались во внимание достижения за последние три года", - сообщили в федерации.

Батыргазиев стал обладателем золотой медали на Играх в Токио в весовой категории до 57 кг.

"Лучшим боксером-профессионалом стал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол. Благодаря победам в 2022 году над мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом Бивол был признан лучшим многими влиятельными СМИ и организациями в мире", - говорится в сообщении.

Лучшим боксёром среди женщин была признана бронзовый призёр Олимпиады‑2020 Зенфира Магомедалиева.

Лучшими тренерами в олимпийском боксе стали Руслан Куштанов, Рашидбек Нурипаша Талибов, в профессиональном — тренер Бивола Геннадий Машьянов.

"Специалисты были награждены денежными сертификатами в размере 25 миллионов рублей, но эти средства пойдут на строительство их залов", - говорится в сообщении.

В рамках форума 4 февраля, как анонсировалось, пройдет бой Батыргазиева против экс-чемпиона WBA панамца Изрееля Корралеса.