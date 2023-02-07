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"Спартак" проиграл минскому "Динамо" в первом матче после отставки Гришина

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Спартак" потерпел поражение от минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Встреча в Минске завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу "Динамо".

Матч для "Спартака" стал первым после отставки Игоря Гришина с поста главного тренера команды. Исполнял обязанности наставника в этой встрече Алексей Заварухин.

"Динамо" является прямым конкурентом для "Спартака" в борьбе за путевку в плей-офф от Западной конференции. Потерпев поражение, московский клуб усугубил свое положение. "Динамо" набрало 63 очка и поднялось на седьмое место. Череповецкая "Северсталь", уступившая (2:3) пекинскому "Куньлуню", занимает восьмую строчку с 62 баллами. "Спартак" - девятый, 58 очков.

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