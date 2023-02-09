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"Реал" и "Аль-Хиляль" сыграют в финале клубного ЧМ по футболу

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мадридский "Реал" стал вторым финалистом чемпионата мира по футболу среди клубов.

В полуфинале проходящего в Марокко соревнования "Реал" нанес поражение египетской команде "Аль-Ахли" - 4:1.

В составе победителей голы провели Винисиус Жуниор (42 минута), Федерико Вальверде (46), Родриго (90+2), Серхио Аррибас (90+8). Гол в составе "Аль-Ахли" провел Али Малул (65, с пенальти).

"Реал" выступает на турнире в качестве действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА, "Аль-Ахли" - победитель африканской Лиги чемпионов.

В финале "Реал" сыграет с победителем Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола саудовским клубом "Аль-Хиляль". "Аль-Ахли" в матче за третье место встретится с лучшим клубом Южной Америки "Фламенго" (Бразилия). Обе игры запланированы на 11 февраля.

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