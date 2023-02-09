Футбольные клубы в январе потратили рекордные $1,57 млрд на трансферы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В январе футбольные клубы суммарно потратили более полутора миллиардов долларов на трансферы игроков, сообщается в материалах Международной федерации футбола (ФИФА)

Согласно отчету, в январе 2023 года в мужском футболе было совершено 4387 международных трансферов. Это рекордный показатель с момента запуска системы мониторинга трансферов в 2010 году.

Общие расходы клубов на трансферные сборы также установили новый рекорд: в январе было потрачено $1,57 млрд, что примерно на $230 млн больше, чем в предыдущем рекордном январском окне в 2018 году.

Лидерами являются английские клубы, которые потратили $898,6 млн, что составляет 57,3% от общих расходов в январе во всем мире, за ними на значительном расстоянии следует Франция ($131,9 млн).