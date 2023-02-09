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Самсонова сыграет с Кудерметовой в четвертьфинале теннисного турнира в ОАЭ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Людмила Самсонова пробилась в 1/4 финала турнира Женской теннисной Ассоциации (WTA), проходящего в Абу-Даби (ОАЭ) в четверг.

Во втором круге представительница России обыграла спортсменку из Чехии Барбору Крейчикову - 7:5, 7:6 (8:6).

В рейтинге WTA Самсонова занимает 19-е место, Крейчикова - 30-е.

За выход в полуфинал Самсонова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой (11-й номер рейтинга).

В Абу-Даби Россию также представляет восьмая ракетка мира Дарья Касаткина, которая в четверг во втором круге встретится с Джил Тайхман (28) из Швейцарии.

Соревнования в ОАЭ относятся к категории WTA-500 и имеют призовой фонд свыше 780 тыс. долларов. Победительница получит более 120 тыс. долларов и 470 очков в зачет рейтинга WTA.

ОАЭ теннис
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