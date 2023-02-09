"Спартак" прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв "Сочи"
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение "ХК Сочи".
Поединок, состоявшийся в Сочи в четверг, завершился со счетом 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).
За "Спартак" шайбы забросили Андрей Локтионов (10 мин), Александр Хохлачев (16) и Шейн Принс (21). За "Сочи" отличились Сергей Косовец (18) и Матвей Мичков (52).
"Спартак" в Западной конференции КХЛ занимает девятое место (60 очков), команда борется за попадание в плей-офф.
"ХК Сочи" (23) - аутсайдер чемпионата. Сочинцы и пекинский "Куньлунь Ред Стар" (48) потеряли шансы на попадание в восьмерку "Запада".