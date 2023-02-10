Самсонова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова победила соотечественницу Веронику Кудерметову в четвертьфинале турнира категории WTA-500, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Матч длился 1 час 25 минут и завершился с результатом 6:3, 6:3.

Самсонова занимает 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Кудерметова - 11-е.

В полуфинале Самсонова сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь (29-е место в рейтинге), которая ранее выбила из турнира россиянку Дарью Касаткину (8).

Соревнования в ОАЭ Mubadala Abu Dhabi Open-2023 относятся к категории WTA-500 и имеют призовой фонд свыше $780 тыс. Победительница получит более $120 тыс. и 470 очков в зачет рейтинга WTA.

Первой и единственной чемпионкой турнира в Абу-Даби является белоруска Арина Соболенко, которая выиграла его в 2021 году, нанеся в финале поражение россиянке Веронике Кудерметовой. В 2022 году Mubadala Abu Dhabi Open не проводился. В 2023 году он вернулся взамен петербургского St. Petersburg Ladies Trophy.