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Глава Международной федерации самбо заявил, что Махачев победил Волкановски за счет тактики и психологии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков поздравил россиянина Ислама Махачева с победой над австралийцем Александром Волкановски в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе, который состоялся в воскресенье в Австралии.

"Отличный бой сегодня подарили любителям смешанных единоборств и боевых искусств во всем мире российский и австралийский спортсмены. Это было не столько столкновение стилей, сколько противостояние бойцовских интеллектов и характеров. На мой взгляд, российский самбист переиграл опытного австралийца за счёт тактики и психологии. Он не стал делать ставку на борьбу, как все от него ожидали. Также Ислам доказал, что может сохранять выносливость и высокую концентрацию на протяжении всех 25 минут. А это очень непросто", - цитирует Шесткова пресс-служба FIAS.

СпортМахачев защитил титул чемпиона UFC, победив ВолкановскиМахачев защитил титул чемпиона UFC, победив ВолкановскиЧитать подробнее

"Александру Волкановски, несмотря на свой опыт и постоянную смену стойки, так и не удалось удивить или застать врасплох Ислама Махачева. А тот факт, что в четвертом раунде российский самбист заставил австралийца нервничать и фактически вывел его из себя трехминутным контролем в партере, говорит о том, кто был настоящим хозяином поединка", - добавил Шестаков.

"Особенно приятно, что столь долгожданная победа завоёвана на чужой территории, в зале, полном австралийских болельщиков Волкановски. Сегодня Ислам провел первую и очень значимую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе. От Международной федерации самбо и себя лично поздравляю российского самбиста с блестящей и убедительной победой!" - сказал глава FIAS.

Ранее в воскресенье Махачев одержал победу над Волкановски в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Бой прошёл в Перте (Австралия) в статусе главного поединка турнира UFC 284. Победу россиянину присудили единогласным решением судей.

В результате россиянин, владевший чемпионским поясом, сохранил титул чемпиона. В свою очередь, Волкановски выступил в поединке в качестве чемпиона UFC в полулёгком весе.

Для 31-летнего Махачева это 24-я победа в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении. 34-летний Волкановски потерпел второе поражение при 25 выигранных боях.

самбо ММА Василий Шестаков FIAS Ислам Махачев
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