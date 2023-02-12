Самсонова проиграла девятой ракетке мира Бенчич в финале турнира в Абу-Даби

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Людмила Самсонова в воскресенье в финале турнира в Абу-Даби (ОАЭ) уступила швейцарке Белинде Бенчич.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:7 (8:10), 4:6.

Самсонова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 19-е место, Бенчич является девятой ракеткой мира.

24-летняя Самсонова за карьеру выиграла четыре титула WTA в одиночном разряде, в том числе два категории WTA-500. Также Самсонова - победительница Кубка Билли Джин Кинг (сезон-2020/2021).

25-летняя Бенчич - олимпийская чемпионка Токио-2020, обладательница Кубка Билли Джин Кинг (сезон-2022), победа в Абу-Даби стала для нее восьмой в одиночном разряде WTA.

Соревнования в ОАЭ Mubadala Abu Dhabi Open-2023 относятся к категории WTA-500 и имеют призовой фонд свыше $780 тыс. Победительница получит более $120 тыс. и 470 очков в зачет рейтинга WTA.

Первой чемпионкой турнира в Абу-Даби стала белоруска Арина Соболенко, которая выиграла его в 2021 году, нанеся в финале поражение россиянке Веронике Кудерметовой. В 2022 году Mubadala Abu Dhabi Open не проводился. В 2023 году он вернулся взамен петербургского St. Petersburg Ladies Trophy.