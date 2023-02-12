Поиск

Самсонова проиграла девятой ракетке мира Бенчич в финале турнира в Абу-Даби

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Людмила Самсонова в воскресенье в финале турнира в Абу-Даби (ОАЭ) уступила швейцарке Белинде Бенчич.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:7 (8:10), 4:6.

Самсонова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 19-е место, Бенчич является девятой ракеткой мира.

24-летняя Самсонова за карьеру выиграла четыре титула WTA в одиночном разряде, в том числе два категории WTA-500. Также Самсонова - победительница Кубка Билли Джин Кинг (сезон-2020/2021).

25-летняя Бенчич - олимпийская чемпионка Токио-2020, обладательница Кубка Билли Джин Кинг (сезон-2022), победа в Абу-Даби стала для нее восьмой в одиночном разряде WTA.

Соревнования в ОАЭ Mubadala Abu Dhabi Open-2023 относятся к категории WTA-500 и имеют призовой фонд свыше $780 тыс. Победительница получит более $120 тыс. и 470 очков в зачет рейтинга WTA.

Первой чемпионкой турнира в Абу-Даби стала белоруска Арина Соболенко, которая выиграла его в 2021 году, нанеся в финале поражение россиянке Веронике Кудерметовой. В 2022 году Mubadala Abu Dhabi Open не проводился. В 2023 году он вернулся взамен петербургского St. Petersburg Ladies Trophy.

теннис Людмила Самсонова Белинда Бенчич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бах заявил, что не правительствам решать вопрос об участии спортсменов в соревнованиях

Бах заявил, что не правительствам решать вопрос об участии спортсменов в соревнованиях

Махачев защитил титул чемпиона UFC, победив Волкановски

Махачев защитил титул чемпиона UFC, победив Волкановски

Четыре гола Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Каролиной" в НХЛ

Четыре гола Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Каролиной" в НХЛ

"Реал" в пятый раз выиграл клубный ЧМ по футболу

"Реал" в пятый раз выиграл клубный ЧМ по футболу

Экс-футболист сборной России Мамаев объявил о завершении карьеры

Экс-футболист сборной России Мамаев объявил о завершении карьеры

"Спартак" выиграл Зимний кубок РПЛ в ОАЭ

"Спартак" выиграл Зимний кубок РПЛ в ОАЭ

Гендиректор "Нижнего Новгорода" сообщил о подписании контракта с Глушаковым

Россиянин Гаджимагомедов 21 февраля проведет второй бой на профессиональном ринге

Россиянин Гаджимагомедов 21 февраля проведет второй бой на профессиональном ринге

ЧМ-2025 по водным видам спорта перенесен из Казани в Сингапур

ЧМ-2025 по водным видам спорта перенесен из Казани в Сингапур

Сборная США решила бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян под флагом РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });