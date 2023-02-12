Юрий Жирков объявил о завершении спортивной карьеры

Юрий Жирков Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник ЦСКА, "Зенита", "Челси" и сборной России Юрий Жирков объявил о завершении карьеры.

"Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью", - приводит слова 39-летнего Жиркова "РБ Спорт".

Его последним в карьере клубом стали "Химки", за которые он выступал с января по июнь 2022 года. Он также выступал за тамбовский "Спартак", "Анжи" и столичное "Динамо".

В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

С "Челси" он выиграл чемпионат Англии, а также Кубок и Суперкубок страны.

С "Зенитом" Жирков стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы.