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Четыре гола Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Каролиной" в НХЛ

Четыре гола Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Каролиной" в НХЛ
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Каролине" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 6:2 (1:0, 1:2, 4:0) в пользу "Рейнджерс".

Главным героем встречи стал российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин, забросивший четыре шайбы и сделавший одну голевую передачу. Благодаря результативности в этой игре, 31-летний россиянин смог преодолеть планку в 200 голов за карьеру в НХЛ, теперь на его счету 203 точных броска при 425 голевых передачах.

Экс-хоккеист "Витязя", "Ак Барса" и СКА Панарин играет в НХЛ с сезона-2015/16, когда он стал защищать цвета "Чикаго". Также он играл за "Коламбус".

Панарин – обладатель Кубка Гагарина в составе СКА, чемпион мира среди молодежи в составе сборной России.

хоккей НХЛ Артемий Панарин
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