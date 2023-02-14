Павлюченко передумал возобновлять карьеру

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил о том, что не будет возобновлять профессиональную карьеру.

Планировалось, что объявивший о завершении выступлений в большом спорте 41-летний Павлюченко сыграет один матч за "Уфу" против "Ахмата" в рамках Кубка России.

"Мы долгое время общались с Шамилем Газизовым (гендиректором "Уфы" - ИФ): в итоге приняли решение, что мое участие в матче Кубка России маловероятно. На этом тема закрывается. Хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу: он шел на все условия, которые мы обговаривали. Он был рад и готов видеть меня в команде", - приводит слова Павлюченко "Чемпионат".

"Официально объявляю, что переговоры с "Уфой" закончились. Ставим точку", - добавил спортсмен.

О завершении карьеры Павлюченко объявил осенью 2022 года.

Павлюченко выступал за ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", екатеринбургский "Урал", московские "Спартак", "Локомотив" и "Арарат", краснодарскую "Кубань". С 2008 по 2012 год нападающий играл за лондонский "Тоттенхэм".

В "Спартаке" и "Локомотиве" Павлюченко по разу становился обладателем Кубка России, в составе сборной России стал бронзовым призером Евро-2008.