В "Шиннике" заявили, что в драке с украинскими футболистами никто серьезно не пострадал

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Шинник" (Ярославль) подтвердил, что его футболисты были вовлечены в конфликт с украинской командой на территории турецкого отеля.

"Вечером, 13 февраля на территории отеля "Сигинус", находящегося в городе Белек (Турция), в котором проживает наша команда, произошел инцидент с футболистами украинской команды "Минай", - говорится в заявлении российского футбольного клуба на странице в соцсети "ВКонтакте".

ФК также сообщает, что никто из российских футболистов серьезно не пострадал. В настоящее время игроки "Шинника" переезжают в другой отель.

"По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов "Шинника" выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель", - отмечается в тексте обращения.

"Следует отметить, что бронирование данного отеля состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды. Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия (...). В ситуации разбираются правоохранительные органы", - добавили в "Шиннике".

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о драке между футболистами в одном из турецких отелей. По их данным, в ней принимали участие игроки ярославского "Шинника" и украинского "Миная". Обе команды находятся в Турции на тренировочных сборах