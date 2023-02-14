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"Спартак" в третий раз проиграл московскому "Динамо" в сезоне в КХЛ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Спартак" уступил "Динамо" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Спартака" завершилась поражением хозяев со счетом 2:3 (0:1, 0:1, 2:1).

В составе "Динамо" голы провели Дмитрий Рашевский (9 минута), Владислав Кодола (30), Якоб Лилья (57), в составе "Спартака" - Илья Талалуев (41) и Фил Вароне (58).

Таким образом, "Динамо" в третий раз победило "Спартак" в сезоне и один раз проиграло.

Обе команды представляют Западную конференцию. "Динамо", ранее обеспечившее себе выход в плей-офф, занимает пятое место (82 очка). "Спартак" - на девятой строчке (60). От минского "Динамо", которое находится на восьмой ступени, "Спартак" отстает на три балла при игре в запасе.

хоккей КХЛ
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