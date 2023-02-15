Акинфеев допустил, что станет тренером

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев не исключил, что по завершении игровой карьеры станет займется тренерской деятельностью.

"Тренерская карьера подразумевает, что для начала ты должен закончить с футболом. На лицензию PRO нужно учиться два года. Сначала надо завершить карьеру игрока, потом немножко отдохнуть, чтобы понять, чего ты хочешь от жизни. Может быть, завтра ты зайдешь в какой-нибудь классный бизнес, может быть, еще что-то другое", - приводит слова 36-летнего вратаря "Спорт-Экспресс".

"Не исключаю, что когда-нибудь буду тренером. Почему не могу получить лицензию хотя бы для того, чтобы она у меня просто была? Не буду сейчас ничего загадывать. Там, где мне будет нравиться, и стану делать свою работу", - отметил Акинфеев.

Акинфеев — воспитанник армейской академии, в которой он занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году.

В составе ЦСКА Акинфеев по шесть раз выиграл чемпионат и Кубок России, семь раз - Суперкубок России. В 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА, в 2008 году в составе сборной России завоевал бронзу чемпионата Европы.

Акинфеев — 10-кратный обладатель приза "Вратарь года" имени Льва Яшина, который вручался журналом "Огонек" лучшему вратарю сезона.