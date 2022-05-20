ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вратарь московского ФК ЦСКА Игорь Акинфеев подписал новое соглашение с клубом.

Как сообщается на сайте ЦСКА, контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

36-летний Акинфеев — воспитанник армейской академии, в которой он занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году.

На его счету в составе армейской команды 704 матча, за сборную России - 112 игр.

В составе ЦСКА Акинфеев по шесть раз выиграл чемпионат и Кубок России, семь раз - Суперкубок России. В 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА, в 2008 году в составе сборной России завоевал бронзу чемпионата Европы.

Акинфеев — 10-кратный обладатель приза "Вратарь года" имени Льва Яшина, который вручался журналом "Огонек" лучшему вратарю сезона.