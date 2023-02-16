"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" и вышел в лидеры Английской премьер-лиги

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 3:1 нанесли поражение лондонскому "Арсеналу" в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии.

Голы в составе победителей провели Кевин Де Брейне (24 минута), Джек Грилиш (72), Эрлинг Холанд (82). У "Арсенала" гол провел Бкайо Сака (42, с пенальти).

Победа "Сити" позволила не только сравняться с лидировавшим "Арсеналом" по очкам (по 51), но и выйти на первое место, имея преимущество по дополнительным показателям. При этом "Арсенал" провел на игру меньше (22 против 23).