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"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" и вышел в лидеры Английской премьер-лиги

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 3:1 нанесли поражение лондонскому "Арсеналу" в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии.

Голы в составе победителей провели Кевин Де Брейне (24 минута), Джек Грилиш (72), Эрлинг Холанд (82). У "Арсенала" гол провел Бкайо Сака (42, с пенальти).

Победа "Сити" позволила не только сравняться с лидировавшим "Арсеналом" по очкам (по 51), но и выйти на первое место, имея преимущество по дополнительным показателям. При этом "Арсенал" провел на игру меньше (22 против 23).

футбол Англия
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