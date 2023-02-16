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Три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Ванкувером" в НХЛ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Ванкуверу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 6:4 (3:2, 2:1, 1:1) в пользу "Рейнджерс".

Двумя голами и одной результативной передачей в составе победителей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Его соотечественник, форвард Владимир Тарасенко записал на свой счет результативный пас.

В свою очередь, в составе "Ванкувера" 2 (1+1) по системе "гол+пас" оформил нападающий Андрей Кузьменко.

На счету Панарина в этом сезоне 62 (18+44 очка), у Тарасенко, который после перехода из "Сент-Луиса" провел за "Рейнджерс" третий матч, 31 (11+20) очков, в том числе 2 (1+1) – за новую команду; у Кузьменко – 47 (23+24) очков).

хоккей НХЛ
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