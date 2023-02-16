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Сборная России по футболу сыграет с Ираном в марте

Сборная России по футболу сыграет с Ираном в марте
Игроки сборной России по футболу
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Ирана, сообщает иранское информагентство Tasnim.

Игра пройдет в Тегеране 22 или 23 марта.

Осенью 2022 года сборная России провела серию товарищеских – против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистанаа (0:0).

В настоящий момент сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА и не может принимать участия в соревнованиях под их эгидой. Между тем, как сообщалось, рассматривается вопрос о переходе Российского футбольного союза в структуру Азиатской конфедерации футбола.

футбол Россия Иран
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